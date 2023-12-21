شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وهولندا يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على غزة أولوية يجب أن تتكثف كل الجهود الدولية لوقفه ووقف ما يسببه من قتل ودمار، مشددا على موقف الأردن الثابت فى رفض أى مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن منطلق أمني وخارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.

جاء ذلك لقاء الصفدي مع اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت، لبحث التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.. وأكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها.

وأكد الوزيران ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورياً إلى القطاع لمواجهة التحديات الإنسانية التي تزداد كارثية كل يوم.

وشدد الصفدي على ضرورة اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية والذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية، والذي من المتوقع أن يصوت عليه اليوم، محذرا من أن الفشل في تبني القرار سيعكس معايير ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون الدولي.

وحذر الصفدي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية في الضفة الغربية، وبما في ذلك في القدس المحتلة والتي تشمل محاصرة حق المسلمين والمسيحيين في حرية العبادة، وإرهاب المستوطنين، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في عدوانها في الضفة الغربية يهدد بتفجر الوضع بشكل خطير أيضاً.

وبحث الصفدي والوزيرة الهولندية سبل البناء على المحادثات المعمقة التي أجرتها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أوسلو مع دول شمال أوروبا "النورديك"، ودول اتحاد "البنلوكس"..كما بحثا خطر تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، مشددا على أن الأردن سيقوم بكل ما يلزم لإنهاء هذا الخطر وحماية مصالحه وأمنه واستقراراه.

من جانبها أكدت الوزيرة الهولندية دعم بلادها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، مشددة على دعم بلادها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأنروا) وأشارت إلى قرارها زيادة الدعم المالي المقدم لها.

كما أعربت سلوت تعازيها للمملكة باستشهاد جندي حرس الحدود قبل أسبوع، أثناء الاشتباك مع مهربين على الحدود الأردنية السورية، مؤكدةً وقوف هولندا إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب وخطر تهريب المخدرات والسلاح.

وأكدت أهمية الدور الأردني الرئيس في المنطقة بقيادة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.