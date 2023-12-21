محامو تونس ينخرطون في عرض انتهاكات إسرائيل على المحاكم الدولية

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - محمود عبدالرازق - وتشارك تونس عبر محاميها ومنظمات حقوقية وطنية وإقليمية ودولية في الشكاية المشتركة التي تقدم بها مئات المحامين حول العالم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ اسرائيل.
ما الجديد في القضية؟
وخلال ندوة صحفية عقدت أمس بدار المحامي بالعاصمة التونسية تحت عنوان "تطورات ملف تتبع مجرمي الحرب في غزة أمام محكمة الجنايات الدولية"، أكد المحامي الفرنسي الشهير "جيل ديفر" الذي حشد جيشا من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وأضاف "يجب أن يعلم الفلسطينيون أنهم لن يتركوا بمفردهم وأننا سندافع عنهم من منطلق إيماننا بأن حقوق الإنسان هي حقوق كونية ولا تخضع للتمييز.. يجب أن لا نخشى القول بأن ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها".
وأكد المحامي الفرنسي أن فريقا من المحامين تجند لإجراء التحقيقات اللازمة ومتابعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين واعترافاتهم بقصف المدنيين التي سيتم تضمينها في ملف القضية، وستكون جاهزة خلال شهر كانون الأول المقبل/يناير.
10 ديسمبر, 10:47 GMT
قضية مختلفة عن سابقاتها
وفي تصريح لـ "الخليج 365"، اعتبرت المحامية المختصة في الجنايات والقانون الدولي بتونس وباريس، نجاة هدريش، بأن هذه القضية مختلفة عن سابقاتها، مشيرة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تناول القضية على محمل الجد واستعجل النظر فيها.
وقالت هدريش إن المدعي العام كريم خان يشاركهم في اعتبار أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مشيرة إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وحدها كافية لإثبات ذلك، زيادة على الشهادات والفيديوهات الموثقة التي تثبت استهداف المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
وتؤكد المحامية الجنائية أنها تشعر بالتفاؤل وترجع نجاح فريق المحامين القائم على هذه القضية في تحقيق هدفهم المتمثل في إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
28 أكتوبر, 21:58 GMT
المحاماة التونسية تتجند لإسناد القضية
ويؤكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، في تعليق لـ "الخليج 365"، أن القضية في "الطريق الصحيح"، قائلا "لأول مرة نعتبر أننا حققنا نتائج ملموسة على أرض الواقع".
وأضاف "الجديد أيضا في هذا الملف، أنه تم الترفيع في عدد المحققين الذين يتولون التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين من محقق إلى 3 محققين، بالإضافة إلى رصد ميزانية معقولة للأبحاث والتحقيقات".
وأشار مزيو إلى أن عدد المحامين الذين انخرطوا في هذه القضية انطلق بـ 300 محامي من أنحاء العالم، وهو اليوم يتجاوز ألف محامٍ، معتبرا أن هذه المبادرة هي بادرة أمل هامة يجب استغلالها.
25 أكتوبر, 13:36 GMT
شكاوى فردية لإسناد النساء
وصرحت المحامية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، لـ "الخليج 365"، بأن هذه القضية يجب أن تحظى بإسناد من مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في مختلف الدول.