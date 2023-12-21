شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نسعى لبلورة خطاب إعلامى تعددى ومتجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، إن الجهود ارتكزت بتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال وكافة الشركاء لبلورة خطاب إعلامي تعددي ومتجدد، يواكب طبيعة وتعقيدات القضايا والتحديات في منطقتنا وتحولات المشهد الإعلامي والتكنولوجي وما تطلبه الأمر من إطلاق برامج ومشاريع لتبادل الخبرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية متطلعا أن تكون هذه الدورة انطلاقة طموحة نحو مزيد من العطاء الملموس لهذه اللجنة.

وأشار، خلال كلمته أمام اللجنة الدائمة للاعلام العربي، إلى جدول أعمال الدورة، والذي تتصدره تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأضاف أن اللجنة الدائمة ستناقش تفعيل خطة التحرك الإعلامي -وفي صلبها القضية الفلسطينية - بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمملكة المغربية، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات الفريق المعني بالاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الاعلامية العالمية، والمشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوى، فضلا عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية ، وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعى، وتخصيص جائزة التميز الإعلامي لهذه السنة حول موضوع : " إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".

كما يتضمن جدول الأعمال، بحسب خطابي، استكمال اجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، ومقترح الامانة العامة بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية.