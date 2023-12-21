شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع أول رحلة جوية من الجزائر للبنان وسوريا وفتح خط تجارى بداية يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت رحلة جوية تابعة للخطوط الجزائرية، اليوم الخميس، من مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة، نحو مطار بيروت الدولى كأول محطة ثم نحو مدينة اللاذقية فى سوريا.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريحات صحفية، أن الشركة الجزائرية، استأنفت اليوم الخميس رحلاتها باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة اللاذقية السورية، وذلك بعد عدة سنوات من تعليق هذا الخط نتيجة الأزمة الصحية (كوفيد-19)، والحظر المفروض على سوريا.

وأضاف أن عملية استئناف هذا الخط الجوي ستبدأ برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان ثم سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز برنامج رحلات الخطوط الجوية الجزائرية الرامي إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وسوريا ولبنان.

كما كشف المتحدث الإعلامي بالجوية الجزائرية عن برمجة خط تجاري نحو البلدين مع مطلع شهر يناير المقبل، في إطار تعزيز علاقات التعاون مع البلدين.

كانت مراسم حفل استئناف هذا الخط الجوي (الجزائر العاصمة-بيروت-اللاذقية-الجزائر العاصمة) بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، جرت بحضور المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان وسفير لبنان بالجزائر، محمد حسن، وكذا ممثلين عن وزارة النقل الجزائرية.