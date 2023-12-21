شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات قطرية تتوجه للعريش تمهيدا لنقلها إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش، اليوم الخميس، تحمل 20 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطرى، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن بذلك يبلغ مجموع الطائرات 47 طائرة، بإجمالي 1501 طن من المساعدات، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

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