قطر تعلن عن نجاح وساطتها بين أمريكا وفنزويلا بشأن تبادل عدد من السجناء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، إن فنزويلا البوليفارية أطلقت سراح 10 سجناء أمريكيين، مقابل إطلاق أمريكا سراح سجين فنزويلي، بعد عقد عدد من جلسات الوساطة بين الطرفين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشدد الخليفي على أن "نجاح هذه الوساطة يؤكد مجددا مكانة دولة قطر كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، كما يعكس دورها الفعال في صناعة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لافتا في هذا الصدد إلى نجاح دولة قطر في التوسط في عدد من الملفات المهمة خلال السنوات الماضية، منها المحادثات بين أمريكا وحركة "طالبان" الأفغانية، وبين إيران وأمريكا، ومفاوضات السلام في لبنان والسودان وتشاد".

وتابع مؤكدا: "كما تستمر جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

22 نوفمبر, 10:31 GMT

في سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن "نجاح قطر في الوساطة بين أمريكا وفنزويلا يؤكد على الدور الكبير والبارز لدبلوماسيتها وثقة المجتمع الدولي فيها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت مساء السبت الماضي، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع في وقت لاحق اليوم لمناقشة صفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين مع "حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، التقى برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إحدى الدول الأوروبية لاستئناف المفاوضات مع حركة حماس لإبرام صفقة تبادل جديدة.