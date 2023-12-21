شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يستقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم /الخميس/، فى مدينة العقبة، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى زيارة للمملكة الأردنية تستغرق يومين. وسيبحث الملك عبدالله الثانى - خلال اللقاء- مع ماكرون الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون فى مجال الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما سيبحثان الجانبان، العمل المشترك فى مجال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين فى قطاع غزة، وضرورة عودة السلام والهدوء والاستقرار فى الشرق الأوسط.

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