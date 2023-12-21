الرياض... أكبر مدينة في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - سنقوم بجولة نتعرف فيها على المملكة العربية السعودية، من حيث المساحة وتعدادها السكاني، بالإضافة لأكبر المدن في المملكة وتصنيفها من حيث عدد السكان ومساحتها.

المملكة العربية السعودية

تقع المملكة العربية السعودية، في أقصى جنوب غرب القارة الآسيوية، ليحدها البحر الأحمر من الغرب وشرقا كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، ومن الشمال دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، وجنوبا كلا من سلطنة عمان وجمهورية اليمن.

تحتل المملكة القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية، على مساحة تصل لـ2.250.000 كيلومتر مربع، تتوزع ما بين سهل ساحلي وسلسلة جبال وصحراء الربع الخالي، بحسب موقع الخارجية السعودية.

سكانيا، تحتل المملكة العربية السعودية، المركز الـ40 عالميا، ليقدر عدد سكان المملكة، في عام 2023، بـ 36,947,025 نسمة في منتصف العام، بكثافة سكانية تصل إلى 17 لكل كيلومتر مربع، بحسب موقع "worldometers".

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وصل عدد سكان المملكة عام 2022، إلى 32,12 مليون نسمة.

وشكل السعوديون 18,8 مليون نسمة، ما يعادل 58.4 في المئة، وغير السعوديين 13,4 مليون، ما يعادل 41,6 في المئة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية، من الشعوب الفتية ويشكل من تقل أعمارهم عن 30 سنة نحو 63 في المئة، من إجمالي عدد السكان.

وتمثل الفئة العمرية من 25- 54 سنة الأغلبية من عدد السكان لتصل إلى 52.75% من السكان.

ويبلغ عدد الذكور في المملكة 19.70 مليون، مقابل 12.50 مليون إناث.

يتوزع نحو 68 في المئة من سكان المملكة في مناطق الرياض، مكة والمنطقة الشرقية.

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كما ويوجد في المملكة العربية السعودية، جالية أجنبية كبيرة، يأتي في مقدمتها مواطنو بنغلادش، والذين يصل عددهم لـ2.12 مليون نسمة، لتحل الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد جاليتها الذي يصل لـ1.88 مليون نسمة، ومن ثم باكستان ثالثة بعدد يصل لـ1.81 مليون نسمة، ومن ثم اليمن في المرتبة الرابعة بـ1.80 مليون نسمة، ومصر خامسة بمليون نسمة، والسودان سادسة بـ0.82 مليون نسمة، والفلبين في المرتبة السابعة بـ0.73 مليون نسمة، ثم سوريا ثامنة بـ0.45 مليون نسمة، ونيبال تاسعة بـ0.30 مليون نسمة، و الأردن في المرتبة العاشرة بـ0.20 مليون نسمة، ومن ثم إندونيسا، ميانمار، إثيوبيا، أفغانستان.

أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية

يبلغ عدد السكان الحالي للمملكة العربية السعودية 37,192,137 نسمة، ابتداء من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، بحسب موقع "Worldometer" لأحدث بيانات الأمم المتحدة.

نما عدد السكان الإجمالي في المملكة من 24 مليون نسمة، عام 2010، إلى 32.2 مليون نسمة، عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، حسب هيئة الإحصاء في المملكة.

يعادل عدد سكان المملكة العربية السعودية 0.46% من إجمالي سكان العالم، وتبلغ الكثافة السكانية فيها 17 نسمة لكل كيلومتر مربع( 45 نسمة لكل 2 ميل).

ساهم التطور الحضاري السريع باستقرار نحو 84 في المئة من السكان في المدن الكبرى، أي نحو 30,846,442 نسمة، في عام 2023.

من حيث عدد السكان:

تتصدر العاصمة الرياض، قائمة مدن المملكة العربية السعودية، من حيث عدد السكان، لتتجاوز حاجز 8.6 مليون نسمة بعد أن كانت التقديرات تشير إلى أن العدد في حدود 7 ملايين نسمة، بحسب ما نشر موقع "الرياض".

وتوزع عدد المواطنين السعوديين في الرياض، لـ4.439.2 مليون مواطن، أما عدد الأشخاص غير السعوديين في الرياض فوصل لـ4.152.5 مليون شخص.

تضاعف عدد سكان الرياض أكثر من 200 مرة، منذ عم 1931، ومعدل النمو السنوي للرياض نحو 3.5%، وفي حال استمر هذا المعدل على ما هو عليه يتوقع أن يصل عدد سكان الرياض، في عام 2030، إلى نحو 10 ملايين و500 ألف نسمة.

ويصل إجمالي عدد الذكور في الرياض لـ5.382.3 مليون ذكر، بينما يصل عدد الإناث لـ 3.209.4 مليون أنثى.

وتتصدر الرياض قائمة أكبر 10 مدن في السعودية، بحسب عدد السكان، وفقا لموقع "worldometers"، تليها المدن التالية:

- مدينة جدة، بعدد سكان 2,867,446 نسمة. - مدينة مكة المكرمة، بعدد سكان 1,323,624 نسمة. - المدينة المنورة، بعدد سكان 1,300,000نسمة. - مدينة سلطانة، بعدد سكان 946,697 نسمة. - مدينة الدمام، بعدد سكان 768,602 نسمة. - مدينة الطائف، بعدد سكان 530,848 نسمة. - مدينة تبوك، بعدد سكان 455,450 نسمة. - مدينة الخرج، بعدد سكان 425,300 نسمة. - مدينة بريدة، بعدد سكان 391,336 نسمة.

2 أبريل 2018, 13:04 GMT

تصنيف مدن المملكة العربية السعودية حسب المساحة:

تحتل المملكة العربية السعودية، المرتبة الثانية من حيث المساحة بين الدول العربية، بعد الجزائر.

وتضم المملكة نحو 90 مدينة.

تعتبر مدينة الرياض أكبر المدن السعودية، كما وتتميز بتطورها العمراني السريع والبنية التحتية المتطورة، وبأنها إحدى أسرع مدن العالم توسعا، وتبلغ مساحتها 5.328.000 كيلو متر مربع، وتقع على هضبة في منتصف شبه الجزيرة العربية.

20 سبتمبر, 16:25 GMT