إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يزوران غلاف غزة دعما لإسرائيل.. فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، الذي عمل مع الرئيس ترامب كمستشار بارز في البيت الأبيض، خلال رئاسته يزوران غلاف غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيفانكا وزوجها كوشنر جاءا إلى مستوطنة "كفار غزة" في غلاف غزة زيارة دعم لإسرائيل تستمر عدة ساعات.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد هاجم، خليفته جو بايدن، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تسببت في خسائر كبيرة لإسرائيل.
وقال ترامب في تجمع انتخابي له، في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ولاية أيوا الأمريكية:
لقد تم الهجوم الإسرائيلي لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين ولدينا قائد ضعيف حقا.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.