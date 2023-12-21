متحدث باسم "فتح" يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وجود مباحثات مع "حماس" حول إدارة قطاع غزة

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وتابع: "أما عن باقي التفاصيل التي لها علاقة بإدارة قطاع غزة أو بالشأن الفلسطيني الداخلي بعد إيقاف الحرب، سيكون هناك حوار فلسطيني وطني شامل يجب مراجعة فيه كل الأعمال والخطوات التي لها علاقة بالشأن الداخلي الفلسطيني والعلاقات الخارجية للشعب".
وأكد حمايل أن هذا اللقاء "سيناقش كل الأمور والمسارات التي سارت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني، سواء المسار الذي دعمته حركة فتح، أو مسار حركة حماس"، مؤكدا أن ذلك "بحاجة إلى أن يكون هناك جلسات حوار حقيقية في برنامج وطني فلسطيني موحد يؤدي في النهاية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي".
18 ديسمبر, 12:30 GMT
واعتبر حسين حمايل أن "السقف في هذا البرنامج والذي لا يمكن النقاش فيه بالنسبة لحركة فتح، منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بكل مكوناتها ومؤسساتها، وتدخل فيها كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني".
وبشأن المساعي الفلسطينية لوقف الحرب في غزة، قال حمايل إن "القيادة الفلسطينية تتواصل مع العالم، لكن واضح بأن المنظومة الدولية لم تفلح في إيقاف الحرب وكذلك لم تفلح في مساعدة الشعب الفلسطيني، حيث تتحدث عن 100 شاحنة تدخل لقطاع غزة، وهو بحاجة إلى 2000 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا".
ونقلت "سكاي نيوز"، عن صحيفة أمريكية، قولها إن "زعماء حركة حماس يجرون، منذ عدة أيام، محادثات سرية مع حركة فتح، بشأن حكم غزة، بعد نهاية الحرب مع إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن هذه المحادثات تمثل "أوضح علامة على أن الفصيل السياسي لحماس، بدأ التخطيط لما سيأتي بعد نهاية الصراع".
30 نوفمبر, 20:16 GMT
وقبل يومين، دعا أمين سر حركة فتح، جبريل الرجوب، حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى لقاء مصالحة وطنية في الجزائر، لإنهاء الانقسام والتمهيد لإجراء انتخابات والاتفاق على "مشروع نضال فلسطيني مشترك".
يشار إلى أن حركتي "فتح" و"حماس"، عقدتا لقاءات بين قيادتيهما في كل من القاهرة وتركيا، لكن لم ينجح الطرفان بتحقيق بنود المصالحة دون الإعلان عن العثرات التي تعترض الاتفاق، وطي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، في عام 2007.