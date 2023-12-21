عملية البحر الأحمر تكلف فريق بايدن كثيرا

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أوضحت أنهم سيواصلون هجماتهم في البحر الأحمر، بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن عملية جديدة تقودها بلاده في المنطقة، وتحمل اسم "حارس الازدهار".

ويقدّر "معهد كوينسي" في تقرير له، أن الدفاع عن الممرات البحرية التي تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر سيكلف واشنطن "أموالا طائلة"، موضحا في نقاط:

- تتكلف كل ذخيرة أمريكية تستخدم لاعتراض صواريخ جماعة "أنصار الله" اليمنية وطائراتهم المسيرة (بدون طيار)، ما بين مليون و4.3 مليون دولار.

- الصواريخ الأمريكية المستخدمة لإسقاط مقذوفات جماعة "أنصار الله" اليمنية والطائرات بدون طيار تشمل صاروخ "SM-2" (2.1 مليون دولار)، وصاروخ "SM-6" (4.3 مليون دولار)، وصاروخ "ESSM Sea Sparrows" (1.7 مليون دولار)؛ وصاروخ الطائرة المتدحرجة (905.000 دولار).

-لا يمكن للسفن الأمريكية إعادة التحميل في البحر الأحمر وسيتعين عليها العودة إلى الميناء، إذا استمر النشاط الحركي لفترة أطول، مما يعني أيضا تكاليف إضافية، وفقا لـ"معهد كوينسي".

ويهدد الصراع في البحر الأحمر بأن يطول أمده، نظرا لأن أيا من الطرفين المتحاربين لا يميلان إلى التراجع.

وجمعت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالفعل تحالفا من 10 دول، وأرسلت سفنا حربية إضافية إلى المنطقة.

وغرد عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قائلا: "حتى لو نجحت أمريكا في تعبئة العالم أجمع، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف... مهما كلفتنا من تضحيات".

و"في ظل هذه الظروف، هناك تهديد خطير بتحول البحر الأحمر إلى مسرح حرب جديد، وفي تلك الحالة، فإن التكاليف المرتبطة بفرقة العمل التي تقودها أمريكا في البحر الأحمر قد تصبح أعلى كثيرا، وخاصة في وقت حيث كانت الولايات المتحدة تستنزف ترساناتها العسكرية التي تدعم جهود أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة، وحرب إسرائيل في غزة ومما يزيد الأمور تعقيدا هو أن عملية البحر الأحمر قد تعرّض القوات والبحارة الأمريكيين للخطر"، وفقا لـ"معهد كوينسي".

وخلص "معهد كوينسي"، أنه "من المهم بالنسبة للشعب الأمريكي أن يقيّم ما إذا كان ما سيحدث بعد ذلك يصب حقا في المصلحة الوطنية".

15 ديسمبر, 17:16 GMT

وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

يذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف مصاب.