شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى للرئيس الفرنسى: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، لدى لقائه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى العقبة، اليوم الخميس، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وحماية المدنيين.

وجدد الملك عبدالله، طبقًا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على أن استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة التحرك وبشكل فورى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذى يشهد وضعا إنسانيا كارثيا.



ونبه الملك عبدالله الثانى من الأعمال العدائية التى يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، والتى قد تؤدى إلى خروج الوضع فى الضفة عن السيطرة.



وأعاد الملك عبدالله الثاني، التأكيد على رفض الأردن المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.



وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبى كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبى فى دعم حل الدولتين، ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.



من جانبه، عبر الرئيس الفرنسى عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة الملك، فى السعى نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذى يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.



وأشاد بدور الأردن المهم فى تعزيز التنسيق الأممى والدولى لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبجهوده فى تقديم المواد الإغاثية وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين فى القطاع.



كما عبر الرئيس الفرنسى عن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان فى مستشفيات بفرنسا بالتنسيق مع الأردن، لافتًا إلى أن هناك رغبة من دول أوروبية لاستقبال أطفال مصابين من غزة لتلقى العلاج.



وأكد ماكرون حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن، مرحبا بالإعلان عن بدء إجراءات تسهيل عبور المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والوفد المرافق للرئيس ماكرون، والسفير الفرنسى لدى المملكة اليكسى لو كوور غرانميزون.



وكان الملك عبد الله الثاني، فى استقبال الرئيس الفرنسى لدى وصوله إلى مطار الملك الحسين الدولى بالعقبة، اليوم الخميس.