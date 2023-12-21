شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة وعدم السماح بإعادة احتلاله مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم /الخميس/، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وعدم السماح بإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه أو إقامة مناطق عازلة، ووقف كافة محاولات التهجير، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الاغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات فى الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".

جاء ذلك لدى استقباله فى مكتبه برام الله، وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندى جيفرى فان ليوين، حيث أطلعه على تطورات عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية المحتلة، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.

وأضاف أشتية: "نريد حل سياسى شامل لكافة الأراضى الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام1967".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، هولندا للضغط على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر مع غزة لإدخال المساعدات بكميات كافية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية فيها، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التى تحتجزها.



وطالب أشتية هولندا باتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين يحملون جنسيتها ويسكنون مستوطنات الضفة الغربية كونها غير شرعية وفق القانون الدولي، وأيضا الذى يرتكبون الاعتداءات ويمارسون الإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.