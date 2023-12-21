الخطوط الجزائرية تعلن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت إنه تم استئناف الخط الجولي الجديد (الجزائر العاصمة – بيروت – اللاذقية – الجزائر العاصمة) عبر رحلة لطائرة "بوينغ 737-800"، التي أقلعت من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نحو مطار بيروت، كأول محطة ثم نحو اللاذقية في سورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وأشار الناطق باسم الشركة، أمين أندلسي، إلى أنه "تم استئناف هذا الخط الجوي بمحطتين، بدءا من اليوم برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان مرورا بسوريا".

ولفت إلى أن "إعادة فتح هذه الخطوط نحو سوريا ولبنان سيسمح بشكل خاص لأفراد الجالية المقيمة في هذين البلدين بالسفر من وإلى الجزائر".

كما كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم برمجة خط تجاري مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2024، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر مع سوريا ولبنان.

12 ديسمبر, 17:49 GMT

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النقل الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.