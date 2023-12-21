شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال لجنة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية أن تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تتصدر جدول أعمال الدورة العادية الـ "100" للجنة الدائمة للإعلام العربي.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي خلال أعمال اللجنة التي انطلقت أعمالها اليوم بالعاصمة الليبية "طرابلس"، التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية.

القضية الفلسطينية

قال: إن "اللجنة ستنظر في تفعيل خطة التحرك الإعلامي، وفي صلبها القضية الفلسطينية ومن ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمغرب، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات الفريق المعني بالإستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية".

وأشار السفير خطابي إلى أن اللجنة ستناقش المشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية، وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص جائزة التميز الإعلامي لهذا العام حول موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية.