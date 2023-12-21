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الجيش الوطنى الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية

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القاهرة - سامية سيد -  نفذت قوات الجيش الوطنى الصومالى، اليوم /الخميس/، عملية عسكرية ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية فى مديرية عيل طير بإقليم غلغدود وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المسلحة نجحت خلال العملية بنزع الألغام الأرضية فى الطرق المؤدية إلى مديرية عيل طير بولاية غلمدغ الإقليمية.


وتواصل القوات المسلحة زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلولها فى ولايتى شبيلى الوسطى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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