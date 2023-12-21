شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش الوطنى الصومالى، اليوم /الخميس/، عملية عسكرية ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية فى مديرية عيل طير بإقليم غلغدود وسط البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المسلحة نجحت خلال العملية بنزع الألغام الأرضية فى الطرق المؤدية إلى مديرية عيل طير بولاية غلمدغ الإقليمية.

وتواصل القوات المسلحة زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلولها فى ولايتى شبيلى الوسطى.

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