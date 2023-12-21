ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فاضل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، إن "هذا القرار إشارة واضحة إلى أن السلطات الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل".

وأضاف أن "ماليزيا لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل وخاصة في المجال الاقتصادي".

وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل، بحسب قوله.

وأوضح فاضل أن "قرار الحكومة بالإلغاء الفوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة، في عامي 2002 و2005، بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية "زيم" بالرسو في الموانئ الماليزية، تجسيد لالتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين".

وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد أعلن أمس الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بشكل فوري.

وأضاف أن "هذه القيود هي رد علني على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".