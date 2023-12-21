شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: ليس أمام العدو خيار سوى وقف العـدوان إذا أراد أسـراه أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقـتل ثلاثة من المحتـجزين الإسرائيليين في غزة، كما تمكنت من استهداف 720 آلية إسرائيلية، منذ بدء العدوان البري، مشددة على أن رسالتها بشأن أسـرى الاحتـلال في غزة، قائلة: "إنّ العدو إذا أراد أسـراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العـدوان والذهاب للتبادل"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.