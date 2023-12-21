الرئيس الإسرائيلي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية نقص المساعدات المقدمة إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هرتسوغ خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشر: "لسوء الحظ، وبسبب الفشل الحاسم للأمم المتحدة في العمل مع الشركاء الآخرين في المنطقة، فإنهم لا يستطيعون جلب أكثر من 125 شاحنة يوميا".

وتابع: "إذا قامت الأمم المتحدة بعملها بدلًا من الشكوى طوال اليوم، لكان من الممكن اليوم استيراد مساعدات إنسانية أكثر بثلاثة أضعاف إلى قطاع غزة".

وأوضح هرتسوغ أن "إسرائيل قادرة على توفير 300 أو حتى 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع الفلسطيني، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الأطنان من الماء والغذاء والدواء".

يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.