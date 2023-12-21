الرئيس الإسرائيلي يحمل الأمم المتحدة مسؤولية نقص المساعدات المقدمة إلى غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال هرتسوغ خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشر: "لسوء الحظ، وبسبب الفشل الحاسم للأمم المتحدة في العمل مع الشركاء الآخرين في المنطقة، فإنهم لا يستطيعون جلب أكثر من 125 شاحنة يوميا".
وتابع: "إذا قامت الأمم المتحدة بعملها بدلًا من الشكوى طوال اليوم، لكان من الممكن اليوم استيراد مساعدات إنسانية أكثر بثلاثة أضعاف إلى قطاع غزة".
وأوضح هرتسوغ أن "إسرائيل قادرة على توفير 300 أو حتى 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع الفلسطيني، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الأطنان من الماء والغذاء والدواء".
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.