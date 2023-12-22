شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا، هزة بقوة 3.9 ريختر الساعة 21:24 مركزها غرب إدلب بـ 35 كم.

وبحسب وسائل إعلام سورية؛ شعر بالهزة الأرضية سكان الساحل السوري وحلب.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة علي مقياس ريختر قبالة جزر ألوشيان في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإنه تم تسجيل الزلزال على بعد 106 كيلومترات من مدينة أداك في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه.

ووقع مركز الزلزال على عمق 33.2 كيلومترا تحت سطح الأرض.