شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مركز إسعاف شمال غزة ويعتقل طاقمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، انقطاع الاتصال عن مركز الإسعاف التابع لها فى جباليا شمال قطاع غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمركز، واعتقالها الطواقم والمُسعفين، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وأضافت الجمعية، فى بيان صحفي، أنه لا تزال النساء مُحاصرات وحدهن داخل المركز.



وأفادت مصادر بالقطاع بأن الاحتلال قصف المركز وأحرق سيارات الإسعاف واعتقل المتواجدين داخله.



وطالبت الجمعية، المجتمع الدولى بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفورى عن طواقمها، وتوفير الحماية لهم، كما طالبت بحماية النساء والأطفال وضمان الإجلاء الآمن لهم حيث لا زالوا محاصرين داخل المركز.



بدورها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عودة الاتصالات بشكل تدريجى فى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انقطاعها أمس الأربعاء للمرة السادسة منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.



كانت آليات الاحتلال قد جرفت، المولدات المغذية للمقسم الرئيس فى خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط "الفايبر" الرئيس المغذى للإنترنت فى القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتواجه الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة فى إصلاح الأضرار التى تتعرض لها الشبكة، نظرا للدمار الواسع الذى خلّفه العدوان الإسرائيلى فى البنى التحتية.