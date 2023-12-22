شكرا لقرائتكم خبر عن بيت لحم.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 3 فلسطينين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بينها اثنتان في حالة حرجة أمس الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان فلسطيني في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم عبد الفتاح جعافرة وفقًا لوكالة الانباء الفلسطينية، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، بينها اثنتان في حالة حرجة، جراء اصابتهما في الفخذ والبطن، والاصابة الثالثة كانت في الفخذ، ونقلوا الى مستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

خطاب الكراهية

حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من خطاب الكراهية والخطاب غير الإنساني، الذي يستهدف الفلسطينيين.

جاء ذلك في قرار للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اعتمدت بموجبة إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، وسط التأخير في التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي.

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مدى التزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فيما تستأنف العدوان على قطاع غزة في الأول من ديسمبر 2023 بعد توقف لمدة 7 أيام، والتوسع في عملياتها العسكرية تجاه جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني.