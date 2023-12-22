شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج أممي: سكان غزة على وشك الدخول في مجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، من تعرض سكان غزة إلى مجاعة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن كل شخص يعيش في قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.

وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.

تدهور الوضع الإنساني

وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل متسارع منذ عدوان إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في السابع من أكتوبر، الذي أدى إلى تدمير مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية.

وارتفعت نسبة الأسر التي عانت مستويات "جوع حادة" من 38 إلى 56%، وفق "تقييم الأمن الغذائي" الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة، والمنشور بتاريخ 14 ديسمبر.

وهناك 9 من كل 10 أسر في شمال غزة و2 من كل 3 أسر في جنوب غزة، أمضوا يومًا كاملًا وليلة واحدة على الأقل دون طعام، وفق "تقييم الأمن الغذائي" المنشور في 6 ديسمبر.