شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لن نوقع اتفاق لا يتضمن خروج الدعم السريع من المرافق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيظل متماسكا وقويا وصمام أمان، مشيرا إلى حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على قوات الدعم السريع المتمردة.

وقال رئيس المجلس خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية "إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة ستجري بعده محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك".

كما ناشد البرهان الجميع بعدم الالتفات لمروجي الشائعات التى تستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

وطمأن المواطنين إلى أن الجيش سيقاتل حتى آخر جندي كي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، "ولن تسقط القوات المسلحة"، مبينا أن كل من تعاون مع الدعم السريع سيدفع ثمن تعاونه.

وشدّد البرهان على المضي قدما في العملية التفاوضية، وقال "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني" وأنه لا بد من وقف إطلاق النار."