المنتدى العربي للإسكان يدعو إلى دعم جهود إعمار البلدان ‏المتأثرة بالأزمات

الدمام - شريف احمد - اختتمت في العاصمة الليبية أمس الخميس، أعمال المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية ‏الحضرية بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة ‏الكوارث".

ودعا المنظمات العربية والدولية المانحة إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلدان ‏المتأثرة بالأزمات.‏

وأكد المنتدى في توصيات أصدرها في ختام أعماله، وضع التنمية الحضارية ‏المستدامة في قلب خطط التنمية الاستراتيجية للدول العربية من خلال نهج متكامل، يأخذ في الاعتبار ‏الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والخطة ‏الحضارية الجديدة والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة 2030‏.

الاستجابة ‏للتحديات المتزايدة

وشدد المنتدى على ضرورة عمل الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية معًا، من أجل الاستجابة ‏للتحديات المتزايدة والمترابطة سواء أزمات اقتصادية أو مناخية أو الكوارث بجميع مظاهرها.

وأوصى بالاستفادة من عملية إعادة الإعمار وفرص إعادة البناء بشكل أفضل وإنشاء مدن ‏مستدامة وشاملة وآمنة ومرنة بالمنطقة العربية، من خلال دمج الابتكار الرقمي والحلول القائمة على ‏الطبيعة والتصميم على نطاق الإنسان.

وأدان المنتدى العدوان الإسرائيلي على قطاع ‏غزة الذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، وخلف دمارًا كبيرًا أسفر عنه تداعيات ‏هائلة على قطاع الإسكان والبنية التحتية.