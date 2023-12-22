شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العربي للإسكان يدعو إلى دعم جهود إعمار البلدان المتأثرة بالأزمات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت في العاصمة الليبية أمس الخميس، أعمال المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة الكوارث".
ودعا المنظمات العربية والدولية المانحة إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلدان المتأثرة بالأزمات.
وأكد المنتدى في توصيات أصدرها في ختام أعماله، وضع التنمية الحضارية المستدامة في قلب خطط التنمية الاستراتيجية للدول العربية من خلال نهج متكامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضارية الجديدة والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة 2030.
الاستجابة للتحديات المتزايدة
وشدد المنتدى على ضرورة عمل الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية معًا، من أجل الاستجابة للتحديات المتزايدة والمترابطة سواء أزمات اقتصادية أو مناخية أو الكوارث بجميع مظاهرها.This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status
بدء أعمال المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية بطرابلسThis is a Twitter Status— وكالة الأنباء الليبية (@LYNEWSAGENCY)
#ليبيا #طرابلس #صحيفة_الأنباء_الليبية— وكالة الأنباء الليبية (@LYNEWSAGENCY) December 19, 2023
بدء أعمال المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية بطرابلسhttps://t.co/Ek00ZPCrSH
وأوصى بالاستفادة من عملية إعادة الإعمار وفرص إعادة البناء بشكل أفضل وإنشاء مدن مستدامة وشاملة وآمنة ومرنة بالمنطقة العربية، من خلال دمج الابتكار الرقمي والحلول القائمة على الطبيعة والتصميم على نطاق الإنسان.
وأدان المنتدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، وخلف دمارًا كبيرًا أسفر عنه تداعيات هائلة على قطاع الإسكان والبنية التحتية.