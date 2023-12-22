شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: سنقاتل حتى آخر جندي لينعم السودانيون بالأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، مؤكدًا حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال البرهان، خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية: ما حدث فى مدني بولاية الجزيرة، ستجري محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف: "إننا سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السودانى، وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني".

وتابع: "نقول لهم لو أردتم حكم السودان، لن يكون ذلك إلا عبر الانتخابات، وأن النصر سيكون حليفنا"، مناشدًا الجميع عدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها العملاء، وتستهدف التشكيك فى القوات المسلحة والشعب السوداني، وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

أمن واستقرار أهل السودان

وتابع البرهان: "نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة".

وأوضح أن كل من تعاون مع المليشيا المتمردة سيدفع ثمن تعاونه.

وجدد المضي قدمًا فى العمليه التفاوضية، وقال: "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السودانى، فلا بدّ من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين".

كانت قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين الماضي، سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربًا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.