شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يحذر من آثار عدوان غزة على المنطقة بأسرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها.

وشدد خلال لقائه أمس الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الأردن حاليًا، على ضرورة أن يضغط العالم لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.

تسهيل وصول المساعدات

وطالب عاهل الأردن بالتحرك الفوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعًا إنسانيًا كارثيًا، لافتًا إلى الأعمال العدائية للمستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، التي قد تؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.

وأعاد التأكيد على رفض بلاده المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

علاج أطفال غزة

وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبة بلاده في معالجة عدد من أطفال غزة المصابين بالسرطان في مستشفيات فرنسا بالتنسيق مع الأردن، لافتًا إلى أن هناك رغبة من دول أوروبية لاستقبال أطفال مصابين من غزة لتلقي العلاج.

وأكد حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن، مُرحبًا بالإعلان عن بدء إجراءات تسهيل عبور المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.