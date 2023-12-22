شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: 24 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه المستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك 24 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه المستوطنات، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وشن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية استهدفت منطقة اللبونة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد ارجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.