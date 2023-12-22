جنود "غولاني" يحتفلون بمغادرتهم غزة بالغناء... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين المشاهد فرحة الجنود الإسرائيليين من لواء النخبة "غولاني"، والتي عبروا عنها بالأغاني والأهازيج لحظة تلقيهم خبر انسحابهم من أرض المعركة في قطاع غزة.

وانسحب مقاتلو لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد 9 أيام من مواجهة شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامرًا للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.

يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية، بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية، بينما تقول منظمات إغاثية إن الوضع الصحي والمعيشي في القطاع أصبح كارثيا.