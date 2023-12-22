وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السعودية ، عقد وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني، اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي الوزارتين.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

17 أغسطس, 14:52 GMT

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين البريطانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.