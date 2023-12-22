وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السعودية، عقد وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني، اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي الوزارتين.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
17 أغسطس, 14:52 GMT
ووصل وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، أمس الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية، بناءً على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين البريطانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.