قناة إسرائيلية تكشف سببا جديدا للفشل في عملية "طوفان الأقصى" أمام "حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تقليص عدد المروحيات في الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين كان سببا في الفشل العسكري في مواجهة العملية العسكرية لـ"حماس"، "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
وألمحت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يولي الاهتمام بالجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني على حساب الجبهة الجنوبية أمام قطاع غزة.
أمس, 09:31 GMT
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن غيورا زالتس، أنه في حالة الحرب هناك طرف خاسر وآخر فائز، و"حزب الله" اللبناني هو صاحب اليد الطولى شمالي إسرائيل.
وجاء تصريح رئيس بلدية الجليل الأعلى، تعليقًا على طلب الجيش الإسرائيلي من بعض المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى غير القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، إعادة أسلحة الوحدات الاحتياطية إلى الجيش.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.