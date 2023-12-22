الخليج اليوم .. بعد الغضب السعودي.. رئيس الاتحاد الآسيوي يخرج عن صمته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثار تغيير نظام قرعة دوري أبطال آسيا بالأدوار الإقصائية في نسخته الحالية واحتمالية صدام الأندية السعودية الوسط الرياضي في المملكة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي إجراء قرعة بين متصدري المجموعات الخمس لمنطقة الغرب، وهم: "الهلال والنصر والاتحاد السعوديين والعين الإماراتي وناساف كارشي الأوزباكي"، لينضم أحدهم إلى التصنيف الثاني إلى جانب الفيحاء السعودي وسباهان أصفهان الإيراني ونافباخور الأوزباكي.

هذا النظام، يعني إمكانية مواجهة الهلال للنصر أو الاتحاد، أو كلاسيكو بين العالمي والعميد، في دور الـ16 من البطولة القارية، ما أشعل اتهامات بوجود "مؤامرة" ضد الفرق السعودية.

ونفى الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استحداث أو اختراع هذا النظام، قائلا: "المكتب التنفيذي حدد آلية القرعة، منذ وقت طويل.. الجميع يعلم ذلك".

وأشار آل خليفة في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى عدم وجود أي نص في اللوائح، يلزم الاتحاد الآسيوي للعبة، بوضع نادي ناساف كارشي، مع فرق التصنيف الثاني في قرعة دور الـ16، باعتباره أقل متصدري المجموعات الخمس لمنطقة الغرب، في عدد النقاط.

وتجرى القرعة الخميس المقبل في ماليزيا، بمشاركة 16 ناديا، 8 من منطقة الغرب، ومثلها من الشرق.

وتقام القرعة بحيث تتقابل أندية الغرب في 4 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام الأمر ذاته في منطقة الشرق.

يذكر أن الفريق الأوزباكي، تصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، برصيد 11 نقطة، أي أقل بـ5 نقاط عن الهلال و4 نقاط عن الاتحاد والعين، و3 نقاط عن النصر، متصدري المجموعات الأربع الأخرى في "منطقة الغرب".

المصدر: "وكالات"