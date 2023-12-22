الخليج اليوم .. وسائل إعلام: أنغولا تنوي الانسحاب من منظمة "أوبك"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نقلت وكالة "نوفوستي" عن وسائل إعلام أن أنغولا تعتزم الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وصرح وزير النفط والغاز والثروة المعدنية الأنغولي ديامونتينو أزيفيدو حسب وكالة "رويترز"، بأن أنغولا قررت مغادرة "أوبك" لأن دورها في المنظمة "لم يكن مهما" كما أن مشاركتها في المنظمة لا تلبي مصالحها.

وأكد الوزير الأنغولي أن دفع أنغولا إلى خفض إنتاجها النفطي يعد أمرا مخالفا لأهداف البلاد.

وقبل ذلك نقلت وكالة أنغولا للأنباء قرار أزيفيدو الانسحاب من المنظمة، فيما تعد أنغولا واحدة من أكبر عشرين دولة منتجة للنفط في العالم.

وتأسست منظمة "أوبك" في العام 1960 وتضم دولا عربية بينها السعودية والعراق والإمارات، ومنذ العام 2016 تحالفت مع دول نفطية أخرى على رأسها روسيا في ما بات يعرف بمجموعة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط ودعم الأسواق.

وفي اجتماع "أوبك" و"أوبك+" في نوفمبر الماضي، أعربت أنغولا عن امتعاضها من حصتها في التخفيضات.