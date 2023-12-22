الخليج اليوم .. السعودية.. رجل أعمال يعرض وثائق تاريخية نادرة للملك المؤسس (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر الهاوي والمهتم بجمع الوثائق في السعودية أبو عبد الله، مقطع فيديو مع رجل الأعمال مساعد بن سيار، وهو يعرض "وثائق تاريخية نادرة" لآل سيار.

وفي مقطع الفيديو، ظهر بن سيار وهو يبرز وثيقة لآل سيار توثق مهر (ختم) الملك الراحل عبد العزيز، وهو عبارة عن 500 ألف ريال فرنسي في ذلك الوقت.

كما عرض وثيقة أخرى لعملية شراء والده محمد بن سيار وإخوانه في الثميرية مزرعة الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن، أخت الملك عبد العزيز، بـ700 ألف ريال فرنسي، والسعي (السعي هو الأجر الذي يحصل عليه الوسيط بين البائع والمشتري مقابل الدلالة) بـ17500 ريال، سنة 1371 هجري.

وأبان مساعد بن سيار وثيقة ثالثة تعرض مشترى أسرته من الأمير نواف بن عبد العزيز آل عبد الرحمن الفيصل بمبلغ يعادل مليون و500 ألف ريال، عام 1372 هجريا قبل وفاة المؤسس، وكانت البيعة عبارة عن نخل القرينين.

كما أبرز بن سيار وثيقة أخرى لشراء مقبرة العود من قبل مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم من والد مساعد بن سيار وأعمامه بمساحة مليون ذراع بمبلغ مليونين و500 ألف ريال، عام 1380 هجريا.

وعرض أيضا وثيقة بيع الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن الفيصل أخت الملك عبدالعزيز في البازمي لمحمد بن سيار وأخوانه، 5000 ذراع، بمبلغ 100 ألف ريال.