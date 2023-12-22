شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية لحقوق الإنسان: جرائم إسرائيل موثقة لضمان خضوعها للعقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن برنامج كبير يتم العمل عليه لضمان عدم إفلات الاحتلال الاسرائيلي من العقاب، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل تنفيذ أي صفقات.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال ينفذ قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين في غزة والجرائم الإسرائيلية موثقة لدينا، قائلا: "متفائلون بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة.