شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تعلن توقف كل مستشفيات شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة، واصفة مشاهد مرضى متروكين دون طعام وماء بأنها "لا تحتمل".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن في تصريح مساء الخميس: "لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال".

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توقف المستشفى الأهلي

وأضاف أن المستشفى الأهلي هو الأخير، الذي اقتصرت خدماته على تقديم إسعافات أولية أساسية فقط.

وتابع: "لم تعد هناك غرف لإجراء عمليات بسبب نقص الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية والطواقم الطبية من جراحين ومتخصصين آخرين".

وجدد المسؤول الأممي دعوة المنظمة إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية، مشددًا على أنه من الضروري تعزيز وإعادة تزويد المرافق الصحية المتبقية، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاج إليها آلاف المصابين ووقف إراقة الدماء والقتل.