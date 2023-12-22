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الخليج اليوم .. بالصور.. تقليد الملحق العسكري السعودي في مصر رتبته الجديدة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قلَّد سفير لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي الملحق العسكري السعودي في مصر العميد الركن عبد الكريم بن عبد الرحمن السديس رتبته الجديدة إثر صدور أمر ملكي بترقيته إلى رتبة عميد ركن.

 

وذكرت سفارة المملكة لدى القاهرة أنه تم اليوم الخميس في مقرها، "تقديم السفير نقلي التهنئة للعميد الركن السديس، متمنيا له التوفيق والنجاح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير ".

 

وأضاف بيان السفارة: "من جانبه رفع العميد الركن السديس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الغالية، راجيا المولى أن تكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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