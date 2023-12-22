الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 جمادى الآخرة 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"