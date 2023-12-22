شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل دفعة أخرى من المساعدات لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على متن طائرة تابعة للوزارة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية.

وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة على تطبيق "تلجرام" أن "طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ توجهت إلى مدينة العريش المصرية حاملة الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح البيان أن الشحنة تشمل مواد غذائية وأدوية وملابس وغيرها من الضروريات .. مشيرا إلى أن تنفيذ المهمة الإنسانية يجري بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.