شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالي: "فلتعد الإنسانية إلى غزة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الدفاع الإيطالي ججويدو كروزيتّو، إلى السعي لإعادة الإنسانية إلى قطاع غزّة.

ووفقا لوكالة وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء وتعليقا على التأجيل الجديد للتصويت بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار الخاص بغزّة، قال الوزير كروزيتّو إن ايطاليا من بين الدول التي طلبت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هناك حاجة لتحقيق الإنسانية وإحلال القانون الدولي وفرض احترام المواطنين.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) إلى أن بلاده تطالب بالهدنة، وهذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى فسح المجال للسياسة لا للأسلحة فقط، ونحن الذين تبنّينا دائما موقف الاحترام هذا تجاه المواطنين الفلسطينيين، والذي نكرره اليوم بقوة أكبر.