شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو الرئيس الفلسطينى لزيارة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطينى محمود عباس لزيارة روسيا في وقت مناسب للجانبين.

فيما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفلسطيني محمود عباس بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبا بوقف القتال في قطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد قال: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة غير مسبوقة بعد مقتل حوالي 20 ألف شخص في قطاع غزة، و290 في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات القصف وحرب الإبادة والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على القطاع، كما طالب بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والوقود لغزة ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.