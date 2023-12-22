مسلحو "البلقان" يشنون هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في ريف اللاذقية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، إن "وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري كشفت محاولة تسلل قامت بها مجموعات أجنبية مسلحة من تنظيم (جماعة الألبان) إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور (تلة الملك) في ريف اللاذقية الشمالي".

وأضاف المراسل أن "اشتباكات عنيفة اندلعت على هذا المحور فور اكتشاف عملية التسلل، تخللها قصف مدفعي وصاروخي على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة".

وحصل مراسل "الخليج 365" على معلومات تفيد بإيقاع أكثر من 15 مسلحا بين قتيل وجريح، دون تغير في خارطة السيطرة.

وتعد "جماعة الألبان" التي تتكون من مسلحين قدموا من (ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا)، رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية أخرى في محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي.

ويسيطر على ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف إدلب الجنوبي الغربي، مسلحون من الصين والشيشان وأوزبكستان ودول البلقان.

وبحسب المراسل، اختار هؤلاء المنطقة مقرا لمستوطناتهم مع عائلاتهم التي هاجرت معهم.