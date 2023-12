شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دولية: حرب غزة الأخطر على الإطلاق بالنسبة للصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الحرب الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.

وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين بواقع 61 صحفيًا من أصل 68، وذكر التقرير أن اللجنة "قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي".

وذكرت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين، وقالت إن هذه الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين، الذين غالبًا ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين.

تقييد الصحافة في غزة

وقالت اللجنة أن الصحافة في غزة قُيدت بشكل حاد تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف، مع تكرر انقطاع الاتصالات ونقص الأغذية والوقود والمأوى، مضيفة أن صحفيين أجانب لم يتمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع في أغلب وقت الحرب.

وقال شريف منصور منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "حرب إسرائيل وغزة هي أخطر وضع نشهده بالنسبة للصحفيين وتظهر هذه الأرقام ذلك بوضوح، فقد قتل الجيش الإسرائيلي عددًا من الصحفيين خلال العشرة أسابيع أكثر من أي عدد قتله جيش آخر أو كيان في عام واحد، ومع مقتل كل صحفي، تستعصي الحرب على التوثيق وعلى الفهم بشكل أكبر".

ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة العمل مع الجهات كافة في سبيل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين استشهد منهم نحو 83 من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت لجنة الحريات في النقابة بأنه ووفق الرصد والمتابعة، فإن هنالك 83 شهيدا سقطوا بفعل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين، وفق الأدلة والبيانات والشواهد كافة التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال لهذه الجرائم .

وأضافت في بيان، أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني بل يطال عائلاتهم، إذ استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم ثمنًا لمهنة أبنائهم .

تواصل جرائم الاحتلال

توثيق 350 جريمة بحق الصحفيين منذ بدء العدوان— صحيفة اليوم (@alyaum)

كما أشار البيان إلى تواصل جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بالملاحقة والاعتقال ومنع الطواقم من العمل، إضافة إلى الاستهداف بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأكد رئيس لجنة الحريات الفلسطينية محمد اللحام، أن جهود النقابة لم تتوقف ولن تتوقف في السعي لملاحقة الاحتلال على جرائمه في المحافل كافة، رغم تقاعس المؤسسات الدولية والأممية الحقوقية عن القيام بواجبها تجاه الصحفيين وضحايا الاحتلال.