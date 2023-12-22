إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 مناطق في غزة دعا سابقا لإجلاء المدنيين إليها

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الأمريكية أنه في 1 كانون الأول /ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنين إخلاءها، لكن كما تشير القناة إلى أن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، كانت ( المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة".

وأضافت: "باستخدام مقاطع الفيديو والصور الموزعة على الإنترنت، وصور الأقمار الصناعية، وكذلك تقارير وسائل الإعلام المحلية، تؤكد توجيه ثلاث ضربات إسرائيلية على مناطق طُلب من المدنيين البحث فيها عن مأوى".

وأوضخت القناة أن الجيش الإسرائيلي أكد لها أنه وجّه ضربات لهذه المناطق بعد أن أشارت تقارير استخبارية إلى أن هذه الأماكن "كانت مخابئ لقادة" أحد كتائب حركة حماس الفلسطينية.

وأشارت القناة إلى بيان الجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "يواصل الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات عسكرية ضد البنية التحتية وإرهابيي حماس أينما كانوا في قطاع غزة".

إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، أهمية وقف سفك الدماء في قطاع غزة في أقرب وقت واستئناف عملية التسوية السياسية.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل إرسال المواد الأساسية إلى قطاع غزّة، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وبحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عبر الهاتف، سبل حل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة.