شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تعتمد خطة تقدر بـ118 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة مساعدات قدرها 118 مليون يورو (أي ما يعادل 130 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية.

وذكرت المفوضية - حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة - أن المعونات من شأنها أن تساعد في دفع مرتبات ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للأسر الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.