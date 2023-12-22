شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تعتمد خطة تقدر بـ118 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة مساعدات قدرها 118 مليون يورو (أي ما يعادل 130 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية.
وذكرت المفوضية - حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة - أن المعونات من شأنها أن تساعد في دفع مرتبات ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للأسر الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
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