"أنصار الله" تلوح بإجراءات عسكرية جديدة ضد إسرائيل حال استمرار عملياتها في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من صنعاء، عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال زيارته المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة (غرب اليمن): "عيوننا ترصد وتتابع تحركات الكيان في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لدى القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا خيارات عديدة، في حال استمر العدوان والحصار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إذ فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة جديدة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتبر اليمن بموقعه الجيواستراتيجي محط الأطماع الأجنبية والصهيونية، وهذا يجعلنا دومًا في القوات المسلحة، على استعداد دائم لمواجهة مختلف التحديات، التي تفرضها هذه الجغرافيا المهمة".

واعتبر العاطفي أن "ما قامت به القوات المسلحة اليمنية، بداية لسلسلة من الأعمال والخطوات الإجرائية المساندة والداعمة لنصرة غزة وأهلها".

وأكد إدراك وتقدير كافة النتائج لهجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل والسفن المتجهة إلى موانئها، مضيفا أنه "لأول مرة يُفرض حصار بحري على موانئ الكيان الصهيوني بالحديد والنار. ومثل هذا العمل العسكري اتُخذ عن كفاءة وتقدير لكافة نتائجه، ولم تجرؤ أي دولة من قبل أن تعمل ذلك".

وختم وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، بالتشديد على اليقظة والجاهزية القتالية؛ لافتا إلى أن المرحلة المقبلة "حساسة ودقيقة ولا تقل أهمية أو خطورة عمّا مر من مراحل اشتعال المواجهات".

وفي حديث لإذاعة "الخليج 365"، اليوم الخميس، أكد عامر أن "القوات الأمريكية لا تحقق أي إنجاز في المنطقة، فكل ما تقوم به هو اعتراض بعض الصواريخ والمسيّرات، إلا أن "أنصار الله" نجحت في منع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من العبور".

وأعلن أن "موقف الجماعة واضح وهي لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية، أو تتوقف عن مواجهة كل مجرم يدافع عن إسرائيل ويمنع مشروع وقف إطلاق النار في قطاع غزة".