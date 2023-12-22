شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نرحب بقرار توسيع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن المملكة المتحدة ترحب بقرار توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفة أن سكان قطاع غزة يتضورون جوعا.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لدينا خبراء على الأرض يقدمون دعما لوجستيا للفلسطينيين في قطاع غزة.