شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل لبنانية تستهدف 6 مواقع إسرائيلية على الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقالت الفصائل اللبنانية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدفت الفصائل بالأسلحة الصاروخية قوة مشاة للاحتلال في محيط موقع المطلة وتجمعا لجنوده وآلياته في محيط موقع المنارة محققة فيهما إصابة مباشرة".
كما استهدفت الفصائل اللبنانية مركز تحكم وسيطرة للاحتلال مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، واستهدفت تجمّعاً لضباط وجنود العدو في مستوطنة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة.
واستهدفت المقاومة ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) وتجمعات جنود العدو في محيطها بالأسلحة المناسبة مُحققةً إصابات مباشرة.
في سياق متصل واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية وقصف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والناقورة وحولا ووادي الدلافة، إضافة إلى بلدة عديسة وأطراف بلدة عيتا الشعب.
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