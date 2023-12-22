شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يلغي المعايدات ويكتفي بالصلوات الكنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، عدم تقبل المعايدات في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لهذا العام، والاكتفاء بالصلوات الكنسية.



وقال المجلس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قراره يأتي احتراما لأرواح الشهداء في غزة، وعموم فلسطين، وتعبيرا عن تضامنه مع الأهل فيها، في ظل استمرار معاناتهم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأعرب المجلس، عن تقديره للمواقف الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعم جهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، مشيدين بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، والتصدي لكل محاولات المساس بأمنه وسلمه المجتمعي.

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