شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يناقش وقف عدوان الاحتلال مع بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد عباس، خلال الاتصال ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه.

دولة فلسطينية مستقلة

كما شدد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام لتنفيذ الحل السياسي في فترة زمنية محددة وبضمانات دولية، وتشكيل حكومة فلسطينية تتولى مهامها في الضفة بما فيها القدس، وغزة، وتسيطر على مواردها ومعابرها الدولية.

من جهته، أكد الرئيس الروسي دعم بلاده للشعب الفلسطيني، لينال حريته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة، وفق الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات والذهاب لتنفيذ الحل السياسي.